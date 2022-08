Künstler Francis Alÿs erhält Wolfgang-Hahn-Preis

Köln (dpa)

Der 63 Jahre alte Künstler Francis Alÿs erhält den Wolfgang-Hahn-Preis 2023. Das teilte das Museum Ludwig am Dienstag in Köln mit. Gastjuror Matthias Mühling, Direktor der städtischen Galerie im Lenbachhaus in München, würdigte die Arbeit Alÿs' als im Politischen verankert und zugleich poetisch. Seine Werke nähmen oft die Form von Inszenierungen der Absurdität des Alltags an. «Mit einfachsten künstlerischen Gesten erzählt er von den komplexen sozialen und so häufig ungleichen Lebenswirklichkeiten unserer Gesellschaften», sagte Mühling.

Von dpa