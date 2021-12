Künstlerblick auf Industrielandschaft: Ausstellung in Düren

Der Strukturwandel kommt ins Museum: Das Leopold-Hoesch-Museum in Düren wirft einen künstlerischen Blick auf Leben und Wandel in Industrielandschaften. Dabei wird das ländlich-industrielle Umfeld im Raum Düren selbst zum Thema. In der Ausstellung «Vom Leben in Industrielandschaften - Den Strukturwandel im Blick» stehen mehrere Objekte für den aktuellen Protest gegen den Braunkohletagebau. Dazu gehört ein Protestplakat vom Hambacher Forst «Hambi». Ein luftiges Mobile mit Miniaturen ist den dortigen Baumhäusern nachempfunden.

25 Künstler sind mit rund 50 Werken in der Ausstellung vertreten - sie dauert vom 12. Dezember bis zum 13. März 2022. Zu sehen sind Fotos monumentaler Industriemonumente von Bernd und Hilla Becher. Andere Künstler wie der DDR-Maler Wolfgang Mattheuer haben qualmende Schlote in eine idyllische Landschaft gesetzt mit grünen Wiesen und Wolken am Himmel. Installationen, Video, Fotos und ein Hörstück befassen sich mit der Region zwischen Abschieden und Neuanfängen. Der Fotograf Wilhelm Schürmann zeigt Bilder von wilder Natur, die in einer landwirtschaftlich geprägten Folgelandschaft des Steinkohleabbaus entstanden ist.

Die Ausstellung ist eine Kooperation mit dem Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst. Denn wie in Düren spielt in der Region Cottbus in Brandenburg der Braunkohletagebau eine wichtige Rolle für Stadt und Region.

Das Dürener Museum versteht sich als Ort, in dem auch aktuelle Themen vorkommen. Das soll auch außerhalb der Ausstellung geschehen. Im Rahmenprogramm sprechen Künstler über die Entstehung ihrer Arbeiten. Vor dem Hintergrund des Baus von Baumhäusern durch Aktivisten im Hambacher Wald am Tagebaurand diskutiert der Direktor des Amtsgerichts mit einer Künstlerin über rechtliche Aspekte des Klimawandels und den Umgang mit Wäldern.