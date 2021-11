Kunsttorschütze Pantovic winkt Berufung in Bochumer Startelf

Bochum (dpa)

Nach den guten Leistungen vor eigenem Publikum will Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum trotz einiger Personalprobleme auch auswärts konstanter spielen. «Speziell in München haben wir viel Lehrgeld bezahlt. Ich sehe aber von Auswärtsspiel zu Auswärtsspiel eine Entwicklung. Wir hoffen, gegen eine große Mannschaft wie Leverkusen etwas mitnehmen zu können», sagte Trainer Thomas Reis vor der Partie bei Bayer Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr).

Von dpa