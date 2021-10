Kunstwerk «Sketch for a Fountain» wieder in Münster

Münster (dpa)

Vier Jahre nach den Skulptur Projekten 2017 ist eins der Kunstwerke der weltweit größten Freiluftausstellung zurück in Münster. Am Samstag wurde «Sketch for a Fountain» der US-Künstlerin Nicole Eisenman von der Bürgerinitiative «Dein Brunnen für Münster» der Öffentlichkeit übergeben. Auch der Erfinder der Skulptur Projekte, Kasper König, nahm teil. Das Kunstwerk steht für das Thema Diversität und Toleranz und war vor vier Jahren in Teilen beschädigt und mit homophoben und antisemitischen Zeichen beschmiert worden.

Von dpa