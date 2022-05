Kurzfilmtage Oberhausen: 12 von 18 Preisen gehen an Frauen

Oberhausen (dpa)

Die 68. Internationalen Kurzfilmtage sind am Montagabend mit den Preisverleihungen im Oberhausener Lichtburg Filmpalast zu Ende gegangen. Insgesamt vergab die Jury in diesem Jahr 18 Preise in fünf Wettbewerben. Zwölf davon gingen an Frauen, darunter die beiden Hauptpreise des Festivals im internationalen und im deutschen Wettbewerb, wie die Kurzfilmtage Oberhausen mitteilten.

Von dpa