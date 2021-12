Kurzschluss löst Brand in Schweinemastbetrieb aus

Drei Tage nach einem Feuer mit 750 verbrannten Tieren in einem Schweinemastbetrieb in Ostwestfalen steht die Ursache fest.

Laut Mitteilung der Polizei von Mittwoch hat ein Kurzschluss in einem Motor den Brand in Rahden im Kreis Minden-Lübbecke ausgelöst. Durch den technischen Defekt breitete sich das Feuer demnach am Sonntag unbemerkt über automatisierte Rollläden aus, die für die Luftzirkulation in dem Gebäude sorgten. Den Schaden hatte die Polizei auf rund drei Millionen Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt.