Kutschaty fordert mehr Tempo: 2G-Regel sofort umsetzen

Köln (dpa/lnw)

SPD-Landeschef Thomas Kutschaty hat mehr Tempo bei der Umsetzung der Bund-Länder-Beschlüsse in Nordrhein-Westfalen gefordert. Das Landeskabinett solle noch am Freitag zusammenkommen und die neue Coronaschutzverordnung mit der 2G-Regel - geimpft oder genesen - für den Freizeitbereich in Kraft setzen, sagte Kutschaty am Freitag im WDR5-Radio. «Wir dürfen das Wochenende nicht mehr verstreichen lassen, da finden Veranstaltungen statt, da finden Fußballspiele statt. Jeden Tag infizieren sich über 7000 Menschen in NRW an Corona, da muss man jetzt handeln, das ist ganz entscheidend», sagte er. «Wir dürfen keinen Tag länger warten.»

Von dpa