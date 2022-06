KV kritisieren Bürgertest-Regelungen

Die Kassenärztlichen Vereinigungen (KV) in Nordrhein-Westfalen hadern mit den neuen Regelungen zu Corona-Schnelltests. Leider sei die Verordnung eine politische «Sturzgeburt», teilte die KV Nordrhein am Donnerstag mit. Mit Blick auf die Erfahrungen aus den vergangenen zwei Pandemie-Jahren habe man erwartet, dass derart grundlegende gesetzliche Neuerungen zum Testen nicht wieder extrem kurzfristig beschlossen würden.

Ein Container mit einem Corona-Testcenter wirbt am frühen Donnerstagmorgen noch mit kostenlosen «Bürgertests».

Seit Donnerstag haben nur noch Gruppen wie Kinder unter fünf Jahren, Schwangere oder Besucher von Krankenhäusern Anspruch auf einen kostenlosen Test. Will man eine Veranstaltung besuchen oder hat eine rote Corona-Warn-App, muss man 3 Euro Eigenanteil leisten, den Rest zahlt der Staat. Wer sich ohne Grund testen lassen will, muss komplett selbst bezahlen. Die Regelungen wurden erst am Mittwoch im Bundesanzeiger veröffentlicht - wenige Stunden vor Inkrafttreten.

So sei das bei allen bisherigen Änderungen der Testverordnung gewesen, teilte ein Sprecher der KV Westfalen-Lippe mit. «Dies stellt alle Beteiligten regelmäßig vor große Herausforderungen.» Die aktuellsten Änderungen bedeuteten vor allem für Teststellenbetreiber große organisatorische Änderungen. Sie können nicht nur weniger Geld pro Test abrechnen, sondern müssen etwa kontrollieren, ob Anspruch auf einen kostenlosen Test besteht. Die KV fürchtet auch, dass angesichts des Arbeitsaufwands künftig weniger Arztpraxen Tests für Menschen ohne Corona-Krankheitssymptome anbieten.

Zudem bemängelten die KV die Regelungen als ungenau, sie fordern Nachschärfungen vom Gesetzgeber. Schwierig sei es etwa, die Nachweise für den Anspruch auf einen kostenlosen Test zu überprüfen. Letztlich könne jedes Zusammenkommen von Menschen als «Veranstaltung» verstanden werden, kritisierte etwa die KV Nordrhein.