Labbadia stärkt VfB-Keeper Müller: «Flo ist die Nummer eins»

Trainer Bruno Labbadia vom VfB Stuttgart hat seinem Torhüter Florian Müller vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal beim SC Paderborn am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) demonstrativ den Rücken gestärkt. «Flo ist die Nummer eins, und das bleibt erst mal so», sagte der Coach des Fußball-Bundesligisten am Montag über den Keeper, der bei der 1:2-Niederlage bei RB Leipzig am vergangenen Freitag zum wiederholten Male gepatzt hatte.

