Ladendieb mit mehr als 100 Artikeln in den Taschen

Ein mutmaßlicher Ladendieb (45) hat in Sankt Augustin (Rhein-Sieg-Kreis) versucht, mehr als 100 Artikel in seinen Taschen aus einem Supermarkt zu tragen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte der Mann mit «Taschen voller Diebesgut» den Laden verlassen, als ihn die Alarmanlage enttarnte. Zwei Bundespolizisten, die in ihrer Freizeit als Kunden im Supermarkt waren, wollten den Mann festhalten. Daraufhin soll der 45-Jährige nach ihnen getreten und gespuckt haben, so ein Polizeisprecher. Einem hinzugerufenen Polizisten spuckte der Mann demnach ins Gesicht.

In der Kleidung und den Taschen des Mannes fanden die Beamten mehr als 100 Drogerie-Artikel im Wert von 1200 Euro. Es kam zudem heraus, dass der Georgier bereits gesucht wurde, weil er abgeschoben werden soll. Er wurde dem zuständigen Ausländeramt übergeben. Die Polizei ermittelt gegen den Verdächtigen wegen räuberischen Diebstahls.