Ladendieb wird durch geballte «Frauenpower» gestoppt

Iserlohn (dpa)

Ein mutmaßlicher Ladendieb ist in Iserlohn durch die Aufmerksamkeit und Courage dreier Frauen schnell gestoppt worden. Zuerst habe die Kassiererin eines Kaufhauses bemerkt, dass der Mann sich mit zwei offensichtlich nicht bezahlten Akkuschrauber-Koffern an den Kassen vorbei schlängelte und aus dem Laden lief. Sie sei ihm hintergelaufen und habe laut gerufen, um auf den Täter aufmerksam zu machen, berichtete die nordrhein-westfälische Polizei am Montag. Daraufhin habe eine andere Frau den Mann, der gerade auf ein Fahrrad stieg, «gerammt» und zu Boden gestoßen, hieß es im Bericht.

Von dpa