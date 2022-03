Lady-Gaga-Konzert: Fortuna beantragt Auswärtsstart

Düsseldorf (dpa/lnw)

Um der Stadion-Tournee der Sängerin Lady Gaga nicht im Wege zu stehen, hat sich Fortuna Düsseldorf bereit erklärt, mit einem Auswärtsspiel in die Saison in der 2. Fußball-Bundesliga zu starten. «Dass wir unsere Stadt dabei unterstützen, so ein Weltklasse-Konzert nach Düsseldorf zu holen, ist absolut selbstverständlich», wird der Vorstand der Fortuna in einer Vereinsmitteilung zitiert. Am Montag war bekannt geworden, dass die zwölfmalige Grammy-Gewinnerin Lady Gaga am 17. Juli mit dem Konzert in der Düsseldorfer Arena ihre Welt-Tournee «The Chromatica Ball» starten wird. Die Fortuna nutzt die Merkur Spiel-Arena für ihre Heimspiele.

Von dpa