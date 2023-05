Länder fordern verbindliche Sektorziele beim Klimaschutz

Königswinter (dpa)

Die Umweltministerkonferenz (UMK) der Länder hat den Bund aufgefordert, die Sektorziele beim Klimaschutz nicht aufzuweichen. «Wir haben hier klar unsere Erwartung auch an den Bund formuliert und an die Klimapolitik insgesamt, dass sektorspezifische Ziele erhalten bleiben müssen, dass eine Verantwortung aller Sektoren und auch der Ressorts da ist», sagte Nordrhein-Westfalens Umweltminister Oliver Krischer (Grüne) am Freitag zum Abschluss der zweitägigen Konferenz in Königswinter bei Bonn. «Das ist ein ganz wesentliches Thema dafür, dass Klimaschutz am Ende erreicht wird.»

Von dpa