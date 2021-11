Lage in NRW-Kliniken sehr angespannt: Bayern bittet um Hilfe

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Lage in den Nordrhein-Westfalens Krankenhäusern ist nach den Worten von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) sehr angespannt. «Die Zuwächse auf den Intensivstationen machen mir große Sorgen», sagte er am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf. «Die Lage erscheint Stand heute in unserem Land noch beherrschbar«, verdeutlichte er. Ob das so bleibe, hänge von der Entwicklung in den nächsten Tagen ab: Vom Impffortschritt und ob die neuen Regeln beachtet werden.

Von dpa