Lagerhallenbrand in Gelsenkirchen-Resse

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Ein Feuer in einer Lagerhalle in Gelsenkirchen hat am Freitagnachmittag große Teile des Gebäudes beschädigt. Wie die Feuerwehr mitteilte, schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits Flammen aus dem hinteren Teil der etwa 46 mal 23 Meter großen Gewerbehalle im Stadtteil Resse. Außerdem zerstörte das Feuer mehrere Solarpanels auf dem Dach des Gebäudes, das sich in unmittelbarer Nähe zu einem Fahrzeughändler befindet.

Von dpa