Land hält an Sondervermögen fest: Landtag soll entscheiden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach massiver Kritik des Landesrechnungshofs (LRH) ändert die nordrhein-westfälische Regierung erneut ihre Haushaltspläne. An dem beabsichtigten, kreditfinanzierten «Sondervermögen Krisenbewältigung» für die Folgen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine hält sie aber fest. Eine wesentliche Änderung stellte Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) am Donnerstagabend in Düsseldorf vor: Über Maßnahmen, die aus dem Sondervermögen bezahlt werden, soll der Landtag entscheiden.

Von dpa