Land: Klimaneutrale Glasproduktion im Rheinischen Revier

Herzogenrath (dpa/lnw)

Der Glashersteller Saint-Gobain in Herzogenrath bei Aachen bekommt Hilfe vom Land beim Aufbau einer klimaneutralen Produktion. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) übergaben am Mittwoch einen Förderbescheid über 3,6 Millionen Euro. «In Herzogenrath soll Europas erste industrielle CO2-neutrale Glasproduktion entstehen», sagte Wüst. Damit würden die Weichen für einen modernen Industriestandort und die Entwicklung in der - bisher von der Braunkohle geprägten - Region zu einem «Energierevier der Zukunft» gestellt.

