Land NRW legt zweites Krisenhilfspaket auf

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ein zweites Hilfspaket in Höhe von diesmal 670 Millionen Euro zur Bewältigung der Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine auf den Weg gebracht. Fast 400 Millionen Euro fließen davon in die Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung.

Weitere Mittel gehen zum Beispiel in ein Investitionsprogramm Energie- und Wärmewende, um dauerhaft Strombezugskosten zu senken. Außerdem wird für verschiedene Flüchtlingsprojekte Geld bereit gestellt. 100 Millionen Euro sind für Maßnahmen der Energieeffizienz in Krankenhäusern eingeplant. Auch die Steigerung der Cybersicherheit in der Wirtschaft wird gefördert.

Ein erstes Maßnahmenpaket in Höhe von insgesamt 1,6 Milliarden Euro hatte der NRW-Landtag Ende des vergangenen Jahres beschlossen. Beide Pakete sind Teil eines schuldenfinanzierten Krisen-Rettungsschirms in Höhe von insgesamt bis zu fünf Milliarden Euro, den CDU und Grüne beschlossen hatten. Mit den Milliarden will die NRW-Regierung die Folgen des Ukraine-Kriegs für NRW abfedern.

Die Opposition hatte die mit dem Rettungsschirm verbundene Aufweichung der Schuldenbremse heftig kritisiert und CDU und Grünen vorgeworfen, damit schwarz-grüne Wahlversprechen finanzieren zu wollen.