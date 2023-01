Land verpasst Ziel von 3000 Polizeianwärtern

Im schwarz-grünen Koalitionsvertrag hatte man festgelegt, jährlich 3000 neue Polizisten einzustellen. Obwohl das Bewerbungsverfahren für 2022 eigentlich schon gelaufen war, sollte das Ziel noch nachträglich umgesetzt werden - was nicht gelang. Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte am Donnerstag dem WDR dazu, dass man die 3000er-Zahl nicht erreicht habe, sei keine Überraschung - weil man erst im November entschieden habe, auf die Zahl zu erhöhen: «Die Einstellungen waren für September geplant. Also, dass wir die nicht zusammenkriegen, war klar.»

FDP-Fraktionsvize Ralf Witzel kritisierte: «Die Schaffung neuer Stellen ist oft nur Symbolpolitik, wenn diese gar nicht erst besetzt werden können. Unbesetzte Stellen gefährden zunehmend staatliche Handlungsfähigkeit in Kernbereichen und damit auch Fragen der Gerechtigkeit.» Witzel forderte eine «neue Kreativität und Attraktivität im öffentlichen Dienst».

Im aktuellen Bewerbungsverfahren, bei dem Anwärter für den Start im kommenden Jahr gesucht werden, hatte man die Frist um vier Wochen verlängert. Auch die Mindestgröße von Bewerbern von 1,63 Meter wurde inzwischen aufgeweicht, um mehr geeignete Bewerber zu finden.