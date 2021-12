Land warnt vor Ausbreitung der Geflügelpest

Düsseldorf/Paderborn (dpa/lnw)

Das Land NRW hat vor einer Ausbreitung der Geflügelpest gewarnt und die Geflügelbetriebe zur Vorsicht aufgerufen. Seit der Bestätigung des ersten Falles im Kreis Paderborn am 18. November seien bereits fünf weitere Geflügelpestfälle in Betrieben in den Kreisen Paderborn und Soest sowie eine tote Wildgans mit der Krankheit in Bielefeld festgestellt worden. Das Geschehen sei «dynamisch» und breite sich weiter aus, warnte das NRW-Umwelt- und Landwirtschaftsministerium am Freitag. In den Betrieben hätten bereits 83.000 Puten, Hühner, Gänse und Enten getötet werden müssen.

Von dpa