Landesweite Razzia gegen Kinderpornografie in 27 Städten

Kreis Lippe/Kreis Herford

Mit einer landesweiten Razzia in 27 Städten ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen der Verbreitung von Kinderpornografie nachgegangen. Die Maßnahmen richteten sich gegen 35 Beschuldigte, die im Verdacht stehen, über einen Messengerdienst Foto- und Videodateien ausgetauscht zu haben, teilte am Mittwoch Markus Hartmann mit, Leiter der zentralen Cybercrime-Einheit bei der Staatsanwaltschaft in Köln (ZAC NRW).

Von dpa