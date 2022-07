Landesweite Verkehrskontrollen zur Halbzeit der Sommerferien

Die Polizei hat zur Halbzeit der nordrhein-westfälischen Sommerferien landesweit den Reiseverkehr kontrolliert. Ein Fokus lag dabei auf vollgepackten Familienautos. «Umherfliegende Gegenstände können zu schweren Verletzungen führen. Sicherheit beginnt beim Packen», mahnte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Samstag.

Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen.

Am Wochenende in der Mitte der Sommerferien ist auf den Straßen immer besonders viel los. Viele Reisende kehren zurück, andere brechen mit dem Auto zu ihrem Ferienziel auf.

«Nehmen Sie Rücksicht, halten Sie sich an die Regeln und richten Sie Ihren Fokus während der Fahrt auf den Verkehr und nicht aufs Handy», appellierte Reul beim Besuch einer Kontrollaktion an der A3 bei Ratingen. «Denken Sie da vor allem auch an Ihre Familie, die mit im Auto sitzt und für die sie die Verantwortung haben.»