Landrat: Gesundheitsämter produzieren «Datenfriedhöfe»

Heinsberg (dpa/lnw)

Der für seine Videos mit deutlichen Ansagen zur Corona-Politik bekannte Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) kritisiert das Fallzahlen-Management in der Pandemie als «puren Aktionismus». Die Gesundheitsämter würden zur Zeit ihre größten Ressourcen mit dem Erfassen und Melden von Fallzahlen verbrennen, die niemand mehr brauche, sagte der CDU-Politiker in einer am Dienstag bei Facebook veröffentlichten Videobotschaft. «Tatsächlich produzieren wir im Moment Datenfriedhöfe, die (...) für gar nichts mehr gut sind.» Schließlich hänge die Corona-Politik nicht mehr von der Menge der gemeldeten Infektionen ab.

Von dpa