Landtag fordert Aufklärungskampagne gegen Sexismus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Alltagssexismus soll in Nordrhein-Westfalen künftig konsequenter bekämpft werden. Der Landtag hat die Landesregierung am Donnerstag mit einer Aufklärungskampagne beauftragt. Ein entsprechender Antrag von CDU und FDP wurde mit der Mehrheit der Regierungsfraktionen beschlossen. SPD, Grüne und AfD teilen zwar das Ziel, lehnten den Antrag jedoch als oberflächlich ab. Der Kampf gegen Sexismus gehört aus Sicht der Oppositionsparteien nicht an das Ende, sondern an den Beginn einer Legislaturperiode.

Von dpa