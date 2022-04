Landtag liberalisiert Denkmalschutz: Proteste von Fachleuten

Düsseldorf (dpa/lnw)

Begleitet von Protesten hat der Landtag mit schwarz-gelber Mehrheit die Vorgaben für den Denkmalschutz in Nordrhein-Westfalen liberalisiert. In seiner vorletzten Sitzung in dieser Legislaturperiode verabschiedete der Landtag am Mittwoch gegen die Stimmen von SPD, Grünen und AfD das neue Denkmalschutzgesetz.

Von dpa