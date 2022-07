Landtag zahlt 150.000 Euro Hotelkosten für Abgeordnete

Der Hintergrund: Abgeordnete, die ihren Wahlkreis außerhalb Düsseldorfs haben, können zum Beispiel an Plenartagen in einem Hotel übernachten. Der Eigenanteil der Politiker beträgt 35 Euro, den Rest übernimmt der Landtag. Allerdings ohne Frühstück oder Minibar.

Pro Jahr geht der Landtag laut einem Sprecher von 1500 Übernachtungen aus. Dafür schließt die Verwaltung Rahmenverträge mit 4-Sterne-Hotels - in der Regel in der Nähe des Landtags. Die Hotels müssen garantieren, dass die Politiker auch in Messezeiten unterkommen. Denn da ist in Düsseldorf oft schwer ein Zimmer zu bekommen.