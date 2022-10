Landwirte in NRW bewirtschaften immer mehr Kürbisfelder

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Landwirte in Nordrhein-Westfalen bauen auf immer mehr Feldern Speisekürbisse an. Betrug die Anbaufläche 2012 noch 378 Hektar, waren es im vergangenen Jahr 969 Hektar, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf anlässlich des bevorstehenden Halloween-Festes mitteilte. Insgesamt spielt der Kürbisanbau im bevölkerungsreichsten Bundesland dennoch weiterhin eine untergeordnete Rolle: 2021 erfassten die Statistiker in NRW insgesamt knapp 1,1 Millionen Hektar Ackerland.

Von dpa