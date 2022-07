Lange Wartezeit am Flughafen: Polizei sorgt für Ruhe

Am Flughafen Köln/Bonn sind laut Polizei einige Passagiere wegen langer Wartezeiten aggressiv geworden. Mehrere Polizisten wurden deswegen beauftragt, bei den Warteschlangen für Ruhe zu sorgen, wie die Polizei am Samstag mitteilt.

Am Freitagabend sind mehrere Fluggäste nach Angaben der Polizei durch lautes oder aggressives Verhalten aufgefallen, einige haben demnach versucht, sich vorzudrängeln und einfach an der Schlange vorbeizugehen. Daher sei die Polizei verstärkt vor Ort, um «dafür zu sorgen, dass alles in geregelten Bahnen verläuft». Dies sei für das ganze Wochenende so vorgesehen.

Am Samstagvormittag kam es zu extrem hohen Wartezeiten bei den Sicherheitskontrollen am Köln/Bonner Flughafen. Laut einem Sprecher der Bundespolizei waren es etwa vier Stunden.

Die hohe Reisenachfrage nach der Corona-Flaute hatte Flughafen wie Airlines offenbar unvorbereitet getroffen. Manager der Unternehmen räumten Fehler bei der Personalplanung ein.