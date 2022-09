Langer Stau im Rheinland durch Lkw-Unfall

Neuss (dpa/lnw)

Ein Lkw-Unfall auf der A57 bei Neuss hat im morgendlichen Berufsverkehr auf der viel befahrenen Strecke im Rheinland zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein Richtung Krefeld fahrender Sattelzug am Freitagmorgen kurz nach 6 Uhr im Autobahndreieck Neuss-Süd nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst auf einen Betonabweiser gefahren. Der Lkw habe sich durch die Wucht des Aufpralls gedreht und sei auf dem Seitenstreifen zum Liegen gekommen, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei in Düsseldorf. Rettungskräfte brachten den verletzten 33-jährigen Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus.

