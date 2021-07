Langes Sündenregister: Asylbewerber gibt nicht auf

Ein bereits stattliches Straftatenregister hat einen offenbar vergesslichen jungen Asylbewerber nicht davon abgehalten, noch einmal ein Gesuch direkt bei der Bundespolizei zu stellen. Der 23-jährige Somalier klingelte am Freitag bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Aachen, die zunächst Fingerabdrücke nahm. Dabei kam dann einiges ans Tageslicht, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Der Mann war bereits mit acht Aliasnamen polizeilich in Erscheinung getreten. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt suchte ihn mit Sicherungshaftbefehl wegen Diebstahls. Außerdem lag ein Haftbefehl zur Ausweisung vor. Hinzu kamen sechs Fahndungsnotierungen wegen Trunkenheit im Verkehr, Sachbeschädigung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Diebstahls. Der Mann gab laut Polizei an, sich an die Straftaten nicht erinnern zu können, da er betrunken gewesen sei. Er kam in Polizeigewahrsam.