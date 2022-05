Lanxess trennt sich von Spezial-Kunststoffen

Köln (dpa)

Der Chemiekonzern Lanxess treibt seinen Umbau mit dem Ausstieg aus dem Geschäft mit Hochleistungskunststoffen für die Auto- und Elektroindustrie voran. Der MDax-Konzern bringt diesen Geschäftsbereich in ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Beteiligungsgesellschaft Advent ein, das im gleichen Zuge in einem Milliardendeal das Kunststoffgeschäft Engineering Materials des niederländischen Konzerns Royal DSM übernimmt. «Lanxess wird noch einmal deutlich weniger abhängig von Konjunkturschwankungen», sagte Konzernchef Matthias Zachert am Dienstag.

Von dpa