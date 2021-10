Laschet: 3. Oktober ist Glückstag in deutscher Geschichte

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den 3. Oktober 1990 als «Glückstag» in der deutschen Geschichte bezeichnet. Er stehe «seit drei Jahrzehnten für das Miteinander in unserem Land«, sagte Laschet in einer am Samstag von der Staatskanzlei veröffentlichten Erklärung. Der 3. Oktober erinnere daran, «welche Kraft der friedliche Protest für Freiheit und Demokratie entfalten kann».

Von dpa