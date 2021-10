Laschet appelliert an Geschlossenheit der NRW-CDU

Bielefeld (dpa)

Der scheidende nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat die NRW-CDU zu Geschlossenheit im kommenden Landtagswahlkampf aufgerufen. Unter seinem Parteivorsitz habe die NRW-CDU seit 2012 ihre jahrelange Zerstrittenheit überwunden, sagte Laschet am Samstag beim Landesparteitag in Bielefeld. «Die NRW-CDU darf nie wieder zerstritten sein.» Die Partei müsse weiter so zusammenstehen wie in den vergangenen Tagen. Am 15. Mai 2022 sind in NRW Landtagswahlen.

Von dpa