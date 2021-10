Laschet: Unionsrat soll Kanzlerkandidatenkür moderieren

Münster (dpa)

Die Aufstellung eines Unionskanzlerkandidaten sollte nach Ansicht von CDU-Chef Armin Laschet in Zukunft von einem gemeinsamen «Unionsrat» aus CDU und CSU moderiert werden. «Wir müssen darüber nachdenken, ob wir ein Gremium finden, das in den Momenten, wo CDU und CSU einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten finden sollen, geeignet ist, sowas geordnet zu machen», sagte Laschet beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) am Samstag in Münster.

Von dpa