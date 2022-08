Laserstrahl auf Cockpits von drei Passagierjets gerichtet

Unbekannte haben Laserstrahlen auf die Cockpits von drei Passagiermaschinen im Landeanflug auf den Düsseldorfer Flughafen gerichtet. Damit hätten sie offensichtlich versucht, die Piloten zu blenden, teilte die Polizei in Mönchengladbach am Dienstag mit. Die Taten hätten sich am späten Montagabend ereignet.

Eine Fahndung der Polizei im Bereich, aus dem die Laserstrahlen kamen, sei erfolglos verlaufen. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr dauerten dennoch an. Die Polizei rief die Bevölkerung zur Mithilfe auf: Wer am Montagabend gegen 22.40 Uhr Verdächtiges im Bereich der Straße Im Grund in Mönchengladbach beobachtet habe, möge sich bitte melden.