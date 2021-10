Last-Minute-Tor: RW beendet Remis-Serie «mit purem Willen»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Rot-Weiss Essen nimmt den Aufstieg in die 3. Fußball-Liga wieder mit Nachdruck ins Visier. Durch den Last-Minute-Treffer in der Nachspielzeit (90.+4 Minute) von Felix Herzenbruch zum 2:1 (1:1)-Erfolg gegen Alemannia Aachen festigte RWE am 14. Spieltag die Tabellenführung in der Regionalliga West und feierte nach zuvor drei Unentschieden in Serie wieder einen Sieg.

Von dpa