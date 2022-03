Lastwagen-Brand auf Brücke: A1 in Richtung Dortmund gesperrt

Wuppertal (dpa/lnw)

Auf der A1 ist am Donnerstagmorgen ein Lastwagen auf der Schwelmetalbrücke bei Wuppertal in Brand geraten. Die Autobahnbrücke ist in Fahrtrichtung Dortmund noch mehrere Stunden voll gesperrt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge bleibt die Sperrung bestehen, bis ein Statiker die Sicherheit der Brücke bestätigen kann.

Von dpa