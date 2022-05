Lastwagen erfasst Fußgängerin und schleift sie mit

Die 37 Jahre alte Fahrerin wollte an einer roten Ampel stoppen, das Fahrzeug rollte aber trotz Bremsmanövers weiter, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dabei wurde die 59 Jahre alte Frau erfasst, die gerade die Kreuzung überqueren wollte. Die Frau stürzte zu Boden und wurde mitgerissen. Nach einer notärztlichen Versorgung wurde das Unfallopfer am Freitag in ein Krankenhaus gebracht.