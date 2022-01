Lastwagen verliert Tiefkühlpizza nach Unfall auf A31

Heek (dpa/lnw)

Wegen eines verunglückten Lastwagens mit tonnenweise Tiefkühlpizza als Ladung ist die A31 in Fahrtrichtung Emden am Freitag stundenlang gesperrt worden. Der Lkw verlor zahlreiche Paletten seiner Ladung, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen sei der Lastwagen wegen eines Lenkfehlers von der Fahrbahn abgekommen. Er prallte zunächst an die Leitplanke und dann gegen eine dahinter stehende Schallschutzwand sowie einen Brückenpfeiler. Dabei rissen auch Tank und Ölwanne auf. Es seien Diesel und Öl auf die Fahrbahn und die Böschung gelaufen. Der 30-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Von dpa