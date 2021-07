Latza neuer Mannschaftskapitän beim FC Schalke 04

Neuzugang und Rückkehrer Danny Latza wird neuer Mannschaftskapitän beim Bundesligaabsteiger FC Schalke 04. Dies teilte der Revierclub am Freitag nach der Entscheidung von Cheftrainer Dimitrios Grammozis mit. «Danny bringt alles mit, was ich mir von einem Kapitän erwarte. Er überzeugt in Trainingseinheiten und Spielen mit guten Leistungen, geht auf und neben dem Platz mit seiner Einstellung und Haltung voran und übernimmt Verantwortung für die Gruppe», begründete der Schalker Coach seine Entscheidung.

Der in Gelsenkirchen geborene und bei Schalke ausgebildete Latza kehrte nach zuletzt sechs Jahren beim FSV Mainz in diesem Sommer zu seinem Heimatclub zurück. Der 31-Jährige bildet mit seinen Stellvertretern Victor Palsson, Simon Terodde, Ralf Fährmann und Malick Thiaw zudem den Mannschaftsrat.