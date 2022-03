Laumann: Ausbildungszahlen in Pflege auf Rekordhoch

Düsseldorf (dpa/lnw)

In NRW haben 17.413 Menschen im vergangenen Jahr eine Ausbildung zur Pflegefachkraft begonnen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Düsseldorf am Sonntag mit und sprach von einem Rekord. Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) betonte: «Noch nie haben in Nordrhein-Westfalen so viele Menschen eine Ausbildung in der Pflege begonnen.» Das wachsende Interesse sei auch eine Folge auf Maßnahmen zur Stärkung der Pflegeausbildung.

Von dpa