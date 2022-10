Laumann: Bund muss Fragen zu Würgassen beantworten

Beverungen (dpa/lnw)

Bei einem Besuch in Beverungen im Kreis Höxter hat Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) den Bund aufgefordert, noch offene Fragen zum geplanten Bereitstellungslager Würgassen für das Endlager Schacht Konrad in Niedersachsen zu beantworten. Bereits im August hatten die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eine beim TÜV Nord beauftragte Studie vorgestellt, wonach die Notwendigkeit für das Bereitstellungslager auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerkes Würgassen nicht begründbar sei. Für die effiziente Einlagerung von schwach- und mittelradioaktiven Stoffen in das Endlager sei das Bereitstellungslager nicht nötig.

Von dpa