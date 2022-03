Laumann: Mitbestimmung durch Betriebsratswahlen stärken

Düsseldorf (dpa/lnw)

Landesarbeitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat die Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen aufgerufen, an den diesjährigen Betriebsratswahlen teilzunehmen. «Die Chance, über Betriebsräte die Ansprüche aus Tarifverträgen durchzusetzen und an der Entwicklung des eigenen Unternehmens mitzuwirken, ist eine der größten Errungenschaften unserer sozialen Marktwirtschaft», unterstrich er am Dienstag in Düsseldorf.

Von dpa