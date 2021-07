Laumann: Tausende Impftermine in Impfzentren frei

In den Impfzentren in Nordrhein-Westfalen sind noch Tausende Termine frei. Rund 212.000 Termine seien diese Woche in den Impfzentren vergeben, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Rund 150.000 Impftermine seien noch frei. «Das heißt, die Menschen haben überhaupt kein Problem, einen Impftermin zu buchen». Für kommende Woche könnten noch mehr als 300.000 Termine vereinbart werden. Wer die erste Impfung mit dem Astrazeneca-Impfstoff bekommen habe, könne für die Zweitimpfung entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) den Biontech-Impfstoff bekommen, so der Minister.

Darüber hinaus sollen nach Angaben Laumanns in dieser Woche und den nächsten zwei Wochen je 200.000 Erstimpfungen mit Biontech verabreicht werden. Auch bei den Haus- und Betriebsärzten entspanne sich die Lage. Erstmals bestimme nicht mehr die Verfügbarkeit des Impfstoffs die Menge der Impfungen, sondern die Anzahl der Impfwilligen sei ausschlaggebend.