Laumann: Ungeimpfte vom Gesellschaftsleben ausgeschlossen

Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Dienstag in Düsseldorf. Als Grund nannte er, dass man es auf den Intensivstationen «nach wie vor mit einer Pandemie der Nichtgeimpften» zu tun habe. Von Mittwoch an gelten in NRW im Freizeit- und Kulturbereich flächendeckend Zugangsbeschränkungen für Erwachsene, die nicht geimpft oder genesen sind. Laumann sagte, die ungeimpften Menschen sollten überlegen, ob ihre ablehnende Haltung zum Impfen «wirklich verantwortbar» sei.