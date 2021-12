Laumann zu Booster-Impfungen: «Wir haben die Bugwelle weg»

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach Angaben von Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann entspannt sich die zuletzt starke Impfnachfrage wieder leicht. «Wir haben die Bugwelle weg», sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Gesundheitsausschuss insbesondere mit Blick auf die hohe Nachfrage nach Booster-Impfungen. In den meisten Regionen Deutschlands finden die Menschen, deren Zweitimpfung fünf bis sieben zurückliege, demnach wieder «sehr gut einen Impftermin» für ihre Auffrischung. Die Zahl von 1,4 Millionen verabreichter Impfungen in der vergangenen Woche sei eine «außergewöhnlich großartige Leistung» sowohl von den niedergelassenen Ärzten als auch von den Impfstellen in den Kommunen und Kreisen, hob Laumann hervor. «Das System funktioniert».

Von dpa