Laute Klänge und lange Instrumente in Rüthen

Es handelte sich um das erste Treffen dieser Art in Rüthen. Bereits am Samstagnachmittag erklangen dort die lauten Töne der langen Blechblasinstrumente. Am Sonntag steht neben dem Musizieren in Bläsergruppen auch ein gemeinsames Abschlusskonzert auf dem Programm. Für Besucher und Liebhaber des besonderen Instruments gibt es zusätzlich noch eine Alphornausstellung. Am Sonntag soll bei der Veranstaltung ein Alphorn eines regionalen Herstellers versteigert werden. Der Erlös kommt nach Angaben des Veranstalters einem karitativen Zweck zugute.