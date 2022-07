Lebenserwartung in NRW entgegen Bundestrend stabil

Düsseldorf/Wiesbaden (dpa/lnw)

Die statistische Lebenserwartung ist in Nordrhein-Westfalen während der Corona-Pandemie entgegen dem Bundestrend nicht zurückgegangen. Nach Berechnungen des Statistischen Landesamtes betrug die durchschnittliche Lebenserwartung 2021 für neugeborene Mädchen im bevölkerungsreichsten Bundesland 82 Jahre und 11 Monate (in Jahren: 82,9). Das ist den Angaben zufolge sogar ein Monat mehr als nach den Berechnungen in den Jahren 2020 und 2019.

Von dpa