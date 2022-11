Lebensgefährtin erstochen: Urteil am Landgericht erwartet

26 Messerstiche zählte der Gutachter: Eine 71 Jahre alte Frau soll ihre ein Jahr jüngere Lebenspartnerin erstochen haben, weil sie eifersüchtig war. Am Montag wird das Urteil des Landgerichts Mönchengladbach erwartet.

Im Prozess um den Tod einer 70-jährigen Frau durch Messerstiche wird am Montag (9.15 Uhr) das Urteil gegen die angeklagte Lebensgefährtin des Opfers erwartet. Die Staatsanwältin forderte in dem Prozess vor dem Landgericht Mönchengladbach acht Jahre Haft für die 71-jährige Angeklagte wegen Totschlags in einem minderschweren Fall.

Der zunächst erhobene Vorwurf des Mordes wurde fallengelassen. Nach Gutachtermeinung war die seelisch angespannte und von Verlustängsten geplagte Rentnerin zur Tatzeit im Mai 2022 vermindert schuldfähig. Der Gutachter sprach von mindestens 26 Messerstichen. Das Opfer verblutete.

Im Prozess hatte die Angeklagte gestanden, ihre Partnerin aus Eifersucht und übersteigertem Besitzstreben getötet zu haben. Ihre Freundin habe sich im Streit über Eifersucht und ihre Befürchtungen lustig gemacht. «Sie zog meine Sorgen ins Lächerliche», erklärte die Frau über ihren Verteidiger. Er schlug eine Freiheitsstrafe von höchstens fünf Jahren vor.