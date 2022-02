Lebensgefahr: Polizei warnt erneut vor Droge «Spice»

Duisburg (dpa/lnw)

Die Polizei im Ruhrgebiet hat erneut vor der Droge «Spice» gewarnt. In den vergangenen Tagen seien drei weitere Jugendliche, diesmal aus Recklinghausen und Herten, nach der Einnahme von «Spice» und «CDB-Liquids» im Krankenhaus auf Intensivstationen gelandet, teilte die Polizei in Recklinghausen am Donnerstag mit. Vor gut einer Woche war dies drei Jugendlichen in Duisburg widerfahren.

Von dpa